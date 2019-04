© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Danilo Cataldi, il rinnovo è questione di giorni: stando al Corriere dello Sport, il sui contratto attuale, da 600 mila euro a stagione, è in scadenza a giugno 2020, ma dopo un mese di trattative l'intesa è vicina. Cataldi dovrebbe prolungare per 4 anni, siamo arrivati alla stretta finale e a breve potrebbero essere annunciati i rinnovi dell'italiano e di Lucas Leiva, il primo fino 2023 e il secondo di una stagione più corto, per evidente questioni anagrafiche. L'agente di Cataldi è andato a trovare il suo assistito a Milano, dove la Lazio era in ritiro in settimana, registrando l'intenzione del giocatore di legare il proprio futuro al club della sua vita.