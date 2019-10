Lazio, problema superato: Correa recupera e con l'Atalanta ci sarà

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Joaquin Correa punta l'Atalanta. Il trequartista di casa Lazio è rientrato a Formello fresco anche se non ancora al top, spiega oggi Il Messaggero: i medici assicurano che il fastidio al polpaccio è roba di poco conto e il Tucu è pronto per riscattare la gara contro il Bologna dove ha sbagliato un rigore. Se non ci saranno controindicazioni, con l'Atalanta partirà dal 1' in attacco al fianco di Ciro Immobile.