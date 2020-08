Lazio, proposto Cavani ma è fantamercato. Fumata bianca in arrivo per Borja Mayoral

La prima notizia è alla Lazio è stato offerto Edinson Cavani: svincolato, ex Psg, è alla ricerca di una squadra. Il suo ingaggio, prendeva 10 milioni in Francia, rende questa pseudo operazione difficilmente immaginabile visti gli standard del club biancoceleste. La seconda notizia è che Borja Mayoral è sempre molto vicino all'arrivo. La terza è che potrebbe non essere l'unico acquisto per il reparto offensivo della squadra di Inzaghi. Del resto, Tare lo aveva già detto apertamente ("sicuramente arriverà un attaccante, forse anche due"). La condizione per il secondo colpo - ed è questa la cosa importante - è l'eventuale cessione di Caicedo, apprezzato dalla Cina, dagli Emirati e dalla Spagna. Già la scorsa estate aveva voglia di fare un'esperienza diversa, salvo poi ripensarci dopo la richiesta di Inzaghi. Che lo apprezza e lo stima, non solo a parole ma proprio con i fatti. Ha un contratto fino al 20xx, la Lazio non si opporrà se chiederà di andare via. A Formello vogliono gente motivata, "contenta, felice e pronta a dare tutto per questa maglia", per usare le parole di Acerbi di sabato scorso.

Inzaghi vorrebbe Lasagna, ha le caratteristiche perfette per essere l'alternativa di Immobile. Per età, atteggiamento, capacità di attaccare lo spazio, piede (mancino) e fisico. Piace anche al Napoli e avrebbe un prezzo di circa 15 milioni di euro: se Caicedo dovesse andare via, il ds potrebbe accontentare il proprio tecnico (che rimarrà, inizialmente anche senza rinnovo). Così il 20 agosto, nel raduno a Formello, l'allenatore con più presenze in biancoceleste potrebbe già abbracciare il primo rinforzo per l’attacco: Borja Mayoral. Per il 23enne del Real Madrid, quest’anno al Levante in prestito, la trattativa è in dirittura di arrivo. Gli agenti e intermediari stanno lavorando dalla scorsa settimana per limare gli ultimi dettagli. Si dovrebbe chiudere per una cifra complessiva di 15 milioni (13 più bonus), con un ingaggio da 1,8 al giocatore.