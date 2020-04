Lazio, proposto Gotze: l'ingaggio del tedesco frena la trattativa

vedi letture

La Lazio si muove alla ricerca di un vice Correa. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti, l'ex Keita si candida per un ritorno in biancoceleste. L'altra opzione porta in Germania: alla Lazio è stato proposto Mario Götze, in scadenza con il Borussia Dortmund. Il problema è che il tedesco guadagna molto, 5 milioni a stagione, e questo potrebbe rappresentare un problema per la Lazio.