Lazio, Provedel: "Potevamo fare di più, c'è rammarico. Il ko deve darci consapevolezza"

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco per 3-0 all'Allianz Arena, che è costata l'eliminazione ai biancocelesti: "Fino al primo gol la partita era abbastanza equilibrata, abbiamo avuto qualche occasione, ma dopo aver subito la rete non siamo riusciti a creare e a stare in partita".

Perché il gol vi ha tolto certezze?

"Questo non lo so. Purtroppo è andata così, non me lo spiego, anche perché sull'1-0 eravamo in parità. Eravamo riusciti a creare qualcosa nonostante la loro caratura tecnica".

Diversa intensità in Europa?

"Ce lo aspettavamo dal Bayern, ma sappiamo che il ritmo della Champions è questo, anche se i tedeschi hanno tanta qualità. Non siamo riusciti a tenere alta l'intensità e a fare qualcosa in più per cercare di qualificarci".

Cosa rimane di positivo da questa avventura in Champions?

"Tutto questo deve essere solo uno stimolo per il futuro, ci siamo guadagnati gli ottavi e anche la possibilità di sognare dopo la gara di andata. Questo deve darci la consapevolezza che facendo così possiamo fare bene".

Questa Champions le lascerà anche un gol fatto nella sfida contro l'Atletico Madrid.

"Resta un piacevole ricordo ma resta il rammarico per non aver fatto qualcosa in più. Si poteva fare".