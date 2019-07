Intervenuto in conferenza stampa nel giorno del suo arrivo in ritiro, il difensore della Lazio Stefan Radu ha chiarito così la sua situazione attuale e il suo reintegro in rosa: "Voglio ringraziare la società, il presidente, per l'opportunità che mi ha dato di far parte di nuovo della grande famiglia laziale. Dopo il momento più buio della mia carriera, da marzo in poi, non sono più stato io come uomo e come giocatore. Sono emozionato come si vede, però spero di ripagare a suon di prestazioni la fiducia che il club mi ha dato, dopo questo momento".

Si sente un nuovo acquisto?

"Posso dire di sì. Ho tanta esperienza alle spalle, so di poter dare ancora tanto per questa squadra".