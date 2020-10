Lazio, Reina: "Abbiamo onorato la maglia. Era fondamentale non perdere stasera"

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto anche il portiere biancoceleste Pepe Reina che ha elogiato la prova della squadra: “Bisogna essere soddisfatti, è un passo avanti e una prova di grande maturità della squadra in un momento di grande difficoltà come sappiamo tutti. Abbiamo messo grinta e cuore in campo e abbiamo onorato la maglia. Questo è quello che mi è piaciuto di più stasera. Era una sfida complicata, vincendo avremmo messo un mattone importante, ma era fondamentale non perdere, ci abbiamo messo un grande spirito e questa gara ci farà maturare ancora di più. La rosa da 25 serve per far fronte a questi momenti, tutti dobbiamo essere fondamentali e chi sarà a disposizione metterà l cuore e stringerà i denti per il bene della Lazio. C‘erano mille difficoltà e quello che abbiamo fatto oggi è tanta roba e dobbiamo essere soddisfatti. - continua lo spagnolo – Si tratta di un punto guadagnato anche perché sappiamo che in Europa le difficoltà sono maggiori, ora c’è la doppia sfida importante contro lo Zenit in cui dobbiamo farci trovare pronti perché sarà decisiva per il passaggio del turno. Modulo? Oggi bisognava adattarsi ed essere camaleontici visti in tanti indisponibili, ma quando saremo a ranghi completi torneremo al 3-5-2 che è il nostro modulo”.