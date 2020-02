vedi letture

Lazio, responsabile marketing: "Vendite biglietti regolari per la gara col Bologna"

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in merito alla vendita dei biglietti per la gara contro il Bologna: "Non abbiamo ricevuto comunicazioni in merito a Lazio-Bologna, le vendite sono aperte, tutto procede come da programma. Eventuali ulteriori rinvii creerebbero problemi per i calendari. Al momento sono stati venduti oltre 11.000 biglietti, il settore nord è praticamente esaurito, nei Distinti Sud-Est c’è ancora disponibilità, speriamo si possa giocare regolarmente. Saranno autorità diverse da quelle sportive che forniranno eventuali comunicazioni in merito. Ci avviamo verso i 35.000 spettatori. La gara di sabato 29 febbraio contro i rossoblù felsinei è una delle partite in cui gli Under 14 potranno accedere gratuitamente allo Stadio Olimpico nei settori Distinti Sud-Est, Tribuna Tevere laterale ed in Monte Mario. L’iter è sempre il medesimo: l’adulto dovrà recarsi presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store abilitati, acquistare un biglietto intero per sé e richiedere l’omaggio per il ragazzo. Per l’incontro casalingo del prossimo 29 febbraio sarà attiva anche la promo Sky per gli abbonati extra: tali clienti potranno richiede massimo quattro codici da utilizzare online per acquistare un tagliando d’accesso per la Tribuna Monte Mario al 50% di sconto. Dovessimo avere notizie ufficiali, forniremo tempestivo aggiornamento".