vedi letture

Canigiani: "Lazio-Bologna a porte aperte. Nessuna indicazione per il settore ospiti"

"Lazio-Bologna sarà a porte aperte". Parola di Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, che fa il punto della situazione in vista del match dell'Olimpico dai microfoni di Lazio Style Channel. “Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per Lazio-Bologna - spiega -, siamo vicini a quota 12.000 biglietti venduti, solo nella giornata d’apertura delle vendite avevamo registrato 9.500 vendite. La gara sarà ufficialmente a porte aperte, salvo nuove comunicazioni. Non abbiamo novità, invece, per il settore ospiti".