Felipe Caicedo ha deciso di restare alla Lazio, dopo aver pensato a un cambio casacca verso il finale della passata stagione. Il Corriere dello Sport in edicola fa sapere che l'attaccante in scadenza nel giugno 2020 a breve inizierà a parlare del rinnovo col club biancoceleste, mentre il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito gli offriranno un accordo almeno fino al 2021 per evitare di perderlo a parametro zero.