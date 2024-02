Lazio, Sarri: "Dobbiamo tornare a divertirci, oggi mi aspetto passi avanti"

vedi letture

La Lazio deve ritrovare la strada del successo dopo la sconfitta contro l’Atalanta e il pari contro il Napoli. Di fronte a sé avrà il Cagliari, ma Maurizio Sarri è più attento alla prestazione che forniranno i suoi che agli avversari. Secondo il tecnico, infatti, “la partita di Supercoppa in Arabia ci ha trasformato il pensiero in negativo. Abbiamo perso qualcosa che non ci dovrebbe mai mancare come il senso di divertimento. Bisogna trovare il modo di divertirsi, di tenere il bambino dentro che non significa non essere professionale. Nelle ultime partite si sono divertiti gli altri, mi aspetto passi in avanti”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Tante novità di formazione in casa Cagliari per la gara contro la Lazio in programma per le 15. Cambia modulo Claudio Ranieri, che passal dal 4-3-1-2 al 3-5-1-1, con Dossena che non partirà titolare in difesa, dove la linea a tre sarà formata da Zappa, Mina e Obert. Fuori Prati a centrocampo, con Deiola che agirà da play e Makoubou e Gaetano mezzali. In attacco fuori un attaccante, sarà Viola ad agire alle spalle dell'unica punta Lapadula.

Dall'altra parte Maurizio Sarri rinuncia a Lazzari in difesa, con Marusic e Hysaj che saranno i terzini. A centrocampo Luis Alberto la spunta su Vecino e partirà titolare con Cataldi e Guendouzi. In attacco torna titolare Ciro Immobile, con Isaksen e Felipe Anderson sulle corsie esterne.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Gaetano, Azzi; Viola; Lapadula.

Allenatore: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.