Lazio, sfuma l'obiettivo Hinteregger. Tornerà all'Eintracht

Martin Hinteregger tornerà all’Eintracht Francoforte. Il difensore austriaco è stato esentato dall'allenamento dell'Augsburg per andare a Francoforte a sostenere le visite mediche. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Hinteregger ha già giocato all'Eintracht gli ultimi sei mesi di questa stagione con la formula del prestito. In questi giorni il giocatore sembrava vicino alla Lazio.