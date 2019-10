© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Continua il lavoro in casa Lazio sul fronte dei rinnovi. Ufficializzato il prolungamento di Caicedo e in attesa del comunicato per quello di Correa, il club capitolino si avvicina alla fumata bianca con un altro giocatore. Si tratta, come riportato dal Corriere dello Sport, di Luiz Felipe, centrale difensivo attualmente in scadenza nel 2022 che potrebbe essere allungato fino al 2024 con l'ingaggio che si dovrebbe attestare sul milione di euro.