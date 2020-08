Lazio, si crede nel recupero Leiva: ieri l'allenamento in spiaggia a Ibiza

Oltre al caldo, al fitto calendario, agli indisponibilità e a un crollo mentale, tra le cause della flessione della Lazio dopo il lockdown c’è anche la prolungata assenza di Lucas Leiva. L'equilibratore del centrocampo, l’uomo che deve coprire le spalle a Luis Alberto e Milinkovic, è mancato terribilmente. Soprattutto perché Inzaghi ha dovuto rinunciare anche a Cataldi, schierando sempre Parolo davanti la difesa. Ha fatto il massimo, ma Leiva è un'altra cosa, per spessore in mezzo al campo, qualità e personalità.

Nei piani della Lazio non sarebbe dovuto andare così, perché Leiva è stato operato il 4 aprile in Paideia in artroscopia al ginocchio destro. Sarebbe dovuto tornare entro fine maggio, invece la prima apparizione in campionato la fa il 4 luglio. Ma il ginocchio ancora gli provocava dolore, ecco quindi un altro stop con la possibilità di una seconda operazione in estate. Scongiurata poi in favore di una terapia conservativa. Il dolore si è alleviato e la società conta molto sul suo recupero il prossimo anno, quello del ritorno in Champions. Per questo oltre a Escalante - e David Silva, che è più di un centrocampista - non verranno fatte altre operazione in quella zona di campo. E dei segnali confortanti sono arrivati proprio dallo stesso Leiva, tramite il suo account Instagram. Ieri infatti ha postato un video mentre si allenava sulla spiaggia di Ibiza, dove è in vacanza con Correa e Luiz Felipe. Ha messo il video di uno scatto, con un commento emblematico: "Il primo passo per tornare". Quello che sperano tutti dalle parti di Formello, dove sono ben consapevoli dell'importanza dell'ex Liverpool.