© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti sul futuro di Martin Caceres, difensore prossimo a salutare la Lazio. Dopo i sondaggi di Parma e Bologna,

si sarebbe aperta una possibilità in Brasile con il Flamengo. Il Corriere dello Sport scrive che, però, al momento si tratta di approcci iniziali. L'uruguagio ex Juventus e Verona, tuttavia, può salutare la Serie A per rientrare in Sudamerica.