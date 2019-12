Lazio, Strakosha aspetta la Juve: "Non abbiamo paura di nessuno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In occasione della serata organizzata dal Lazio Club Quirinale, il portiere biancoceleste Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “L’affetto ci serve e ci dà carica per andare avanti, i tifosi ci sostengono allo stadio ma anche quando li incrociamo nel quotidiano; serate come questa non ci fanno altro che piacere, noi speriamo di dare loro sempre di più, sia in campo sia fuori. Nessuna parata nelle ultime partite? Meglio, perché significa che non concediamo nulla agli avversari e torniamo a casa più sereni, ovviamente quando invece l’altra squadra riesce ad essere pericolosa io devi sempre farmi trovare pronto così da riuscire a ottenere il maggior numero possibile di clean sheet".

Sulla prossima avversaria in campionato, la Juventus, il numero 1 della Lazio ha invece detto: "Sabato ci attende una sfida molto importante per il nostro cammino, sappiamo che ogni punto è prezioso ma non abbiamo paura di nessuno. Rispettiamo la Juventus, è una grande squadra, vorranno riscattarsi ma noi pensiamo a proseguire nel nostro cammino e dare il massimo", le parole riportate dal sito ufficiale del club biancoceleste.