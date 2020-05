Lazio, Strakosha: "Speriamo di diventare campioni d'Italia. Rashica? Ottimo giocatore"

vedi letture

Il portiere della Lazio Thomas Strakosha ha parlato nel corso della trasmissione albanese Fanzone: "Sto bene grazie a Dio - riporta Radiosei - a volte le persone parlano troppo, ma non è giusto farlo quando si tratta di salute. Il mio avvocato si sta occupando della cosa. Io mi alleno normalmente. Speriamo di diventare campioni d'Italia, ci stiamo allenando per questo, e siamo vicini alla Juventus in classifica. Sarà difficile per tutti riprendere e giocare ogni tre giorni. Non sarà un campionato nuovo, ma vedremo qualcosa di diverso. Non vogliamo essere arroganti, e dire di essere più forti della Juve. Tagliarmi i capelli in caso di vittoria? Non so, preferirei vedere la gioia della mia famiglia, sarebbe la cosa più bella vederli felici per me. Mio padre sarebbe disposto a salire su un elicottero per guardare la partita, mentre mia mamma avrebbe paura. Rashica? E' un ottimo giocatore, anche come uomo. Se venisse qui, ci darebbe una grande mano. Sul campo sa sempre cosa fare".