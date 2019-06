© foto di Federico Gaetano

Non solo Manuel Lazzari, la Lazio è pronta a lanciare l'assalto finale per Denis Vavro del Copenhagen. Per il possente difensore centrale slovacco, individuato per blindare la retroguardia di Inzaghi insieme ai confermatissimi Acerbi e Luiz Felipe, sono pronti infatti 10 milioni di euro.

Settimana decisiva - Nelle prossime ore è previsto un contatto col club danese, che parte da una valutazione di 12 milioni, ma la Lazio ha già un accordo con Vavro e a cifre di poco inferiori - scrive oggi il Corriere dello Sport - si può chiudere a breve.