Lazio, torna di moda il nome dell'esterno turco Yunus Akgun

In casa Lazio torna di moda il nome di Yunus Akgun, esterno d'attacco classe 2000 che nell'ultima stagione ha realizzato 5 gol e 3 assist in 22 partite. Come riporta Radiosei, il giovane talento turco in scadenza di contratto il prossimo anno col Galatasaray non sarebbe infatti convinto del rinnovo coi giallorossi, pronto ad ascoltare proposte da altri campionati per una nuova sfida professionale. La Lazio c'è e lo intriga parecchio.