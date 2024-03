Lazio, Tudor debutta contro il suo passato: "Non credo al destino. Sono grato alla Juve"

Emozionato e teso per il suo debutto? È questa una delle domande a cui Igor Tudor, neo allenatore della Lazio, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida dell'Olimpico contro la Juventus: "Sono sempre positive le sensazioni, nello sport si pensa sempre alla sfida, di poter vincere. Lo sport è gioia. Lo stadio pieno? Sarà bello, ci saranno molte motivazioni, ma va preparata nel modo giusto sotto ogni punto di vista. Penso a preparare la squadra e non alle emozioni".

Cosa ha rappresentato per lei la Juventus?

"Non credo al destino che affronto subito la Juventus. Ho trascorso lì 7-8 anni, nel periodo in cui si costruisce la persona. Sono grato alla Juventus. Ho avuto compagni e dirigenti che mi hanno fatto diventare quello che sono ora, soprattutto per la cultura del lavoro".

Che segnali ha avuto dalla squadra? Come sono tornati i nazionali?

“Sono tornati tutti senza acciacchi e questo è importanti. Il problema è che sono arrivati tardi e abbiamo lavorato poco. Con gli altri abbiamo lavorato bene in 6-7 allenamenti. I ragazzi hanno avuto la giusta applicazione e voglia. La squadra deve essere lo specchio dell’allenatore, ci vuole però tempo e pazienza per trasformare questa Lazio. Sono qui da poco. Ci provo a farlo in fretta, ma non sarà perfetta la squadra, ma lavoreremo”.

