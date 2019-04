© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto troppo facile per la Lazio, che nel giro di tre minuti rifila un 2-0 da KO all'Udinese. Dopo la traversa di Badu al 20', è infatti Caicedo a sbloccare la partita, con un bel sinistro su assist di Immobile. Neanche il tempo di rifiatare, e i friulani si fanno da soli il 2-0: corner, Milinkovic anticipa tutti di testa, la palla carambola sul piede di Sandro e finisce alle spalle di un rivedibile Musso. Nel finale, Lazio vicinissima al 3-0: prima Stryger Larsen è decisivo sulla linea su Parolo. Poi Acerbi segna, ma Calvarese annulla dopo controllo al VAR, per un tocco di mano di Milinkovic-Savic, che aveva toccato con la mano nell'anticipare Musso in uscita alta. Il tris non c'è, il 2-0 basta alla Lazio, almeno per ora.