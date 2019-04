© foto di Federico Gaetano

L'Udinese va a un passo dal riaprire Lazio-Udinese, ma Strakosha neutralizza De Paul dal dischetto. Calcio di rigore assegnato da Calvarese per fallo di Lulic su Lasagna: dagli undici metri si presenta l'italo-argentino, ma è bravissimo Strakosha a respingere in tuffo un penalty battuto neanche malissimo dal 10 di Tudor. Si tratta del quinto rigore sbagliato dall'Udinese in questo campionato, il terzo per De Paul. E il risultato resta fermo sul 2-0.