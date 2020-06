Lazio, una rimonta parzialmente guastata. Due gialli pesanti, attacco decimato per il Milan

La Lazio non molla e dimostra un carattere che ha contraddistinto gli uomini di Inzaghi in questa stagione: mai arrendersi, lottare fino all'ultimo. E dopo il ko contro l'Atalanta sono arrivate due vittorie consecutive in rimonta. Meritato il successo contro il Torino, sebbene arrivato dopo una lunga rincorsa. Ciro Immobile festeggia il suo 29° gol in campionato, eguagliando il record della stagione 2017-18. Un record macchiato da un cartellino giallo che oltre ad aver causato il rigore dello 0-1 gli costerà la squalifica, saltando così il prossimo incontro col Milan. Stessa sorte per Caicedo, per un evitabile fallo che lascerà Simone Inzaghi con problemi offensivi contro i rossoneri. In compenso Luis Alberto si dimostra sempre presente e illuminante, così come Milinkovic-Savic è fondamentale nelle due fasi. Ed è stata anche la notte di Marco Parolo, autore della rete decisiva. Anche quest'anno il centrocampista trova almeno un gol in campionato.