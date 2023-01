Lazio, vittoria scaccia tristezza. Immobile unica nota negativa della domenica

Via la tristezza. Tre punti per riprendere entusiasmo e ricominciare a correre dopo tre passi falsi consecutivi. La Lazio, che non vinceva dall’11 novembre contro il Monza prima della lunga sosta, passa a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-0 e si riporta a -3 dall’Inter e dalla Juventus. Un successo vitale, di cui la Lazio aveva assolutamente bisogno. “La squadra si allena in maniera stupenda, ma vedo un po’ di tristezza, ci serve un risultato positivo”, aveva detto nella conferenza della vigilia mister Sarri. Detto, fatto. La Lazio si è liberata così di un peso, allontana la crisi e riprende quota verso la zona nobile della classifica: il Milan, 2°, dista 4 punti. Così si spiega l’urlo liberatorio nel finale sotto i 6 mila laziali presenti in trasferta.

Ansia Immobile

L’unica nota negativa è l’infortunio di Immobile, uscito dopo un quarto d’ora per un fastidio ai flessori della coscia destra. Non quella della lesione di metà febbraio, ma l’altra, quella dove ha subito un risentimento muscolare prima della sosta: un problema, quello di novembre, figlio di un rientro forse troppo affrettato. Fino a ieri a Formello non si segnalavano problemi su Ciro, anzi, la sua condizioni era ottima. La speranza, vista anche l’esperienza del capitano-goleador della Lazio, è che si sia fermato in tempo: nelle prossime ore il quadro clinico sarà più chiaro.