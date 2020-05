Le aperture di oggi in Spagna - La Juve rinuncia ad Arthur, il Barça ha in mano il sì di Lautaro

vedi letture

Queste tutte le aperture di oggi in Spagna:

Mundo Deportivo: "Come delle moto", "Lautaro: l'Inter insiste coi 111 milioni ma il Barça ha l'ok del crack"

Prima pagina tra campo e mercato, questa mattina, per il quotidiano Mundo Deportivo. Gli attaccanti del Barcellona sono tornati in campo in ottima forma fisica ("Come delle moto"): Messi, Fati, Griezmann e Suarez hanno impressionato tutti. Bene anche i calciatori in odore di cessione Vidal, Semedo e Rakitic, che si stanno allenando al top per farsi subito trovare pronti. E Lautaro? L'Inter insiste con la clausola di risoluzione da 111 milioni di euro, ma secondo MD i blaugrana hanno già in mano da tempo un accordo con lo stesso talento nerazzurro.

Sport: "Colpo Suarez", "La Juventus rinuncia a includere Arthur nell'operazione Pjanic"

Come un colpo di mercato, Luis Suarez. Come riporta il quotidiano Sport in prima pagina, l'attaccante uruguaiano durante la prossima settimana riceverà infatti il via libera dai medici e potrebbe così essere già titolare nella sfida del 14 maggio col Maiorca rientrando dal lungo infortunio dei mesi scorsi. Novità anche sull'asse Barcellona-Torino, con la Juventus che avrebbe definitivamente rinunciato a includere il cartellino del centrocampista brasiliano Arthur ( il giocatore ha confermato il suo "no" lo scorso fine-settimana a Paratici e poi, lunedì, anche alla dirigenza culé ) nello scambio col Barça per Miralem Pjanic.

As: "Il Real Madrid è ancora il re"

Dopo tanto Barcellona, a Madrid si parla ovviamente del Real. Il club del presidente Florentino Perez ha aumentato il suo valore di un ulteriore 8% in quest'ultimo anno, mantenendo così lo scettro mondiale con un valore di ben 3.478 milioni di euro davanti a Manchester United (3.342) e Barcellona (3.193). Un ruolo da leader assoluto a cui As dedica la sua intera prima pagina odierna.

Marca: "Forza sportivi! Il pallone tornerà a rimbalzare"

Prima pagina legata infine alla ripartenza del calcio (e non solo) per Marca. Con un messaggio di incoraggiamento diretto soprattutto alle categorie "minori" dello sport, in gravi difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus.