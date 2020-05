Le aperture in Spagna - Il Barça vuole chiudere il colpo Pjanic in settimana. Real su Haaland

vedi letture

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

Mundo Deportivo: "Messi a 1.000"

Prima pagina statistica, oggi, di Mundo Deportivo: a Lionel Messi mancano infatti solo 14 azioni per partecipare a 1.000 reti nella sua prodigiosa carriera. Attualmente, la Pulce è per la precisione a quota 697 gol e 289 assist, pronto a scrivere ulteriormente la storia alla ripresa del campionato.

Sport: "14 giugno, il ritorno", "Il Barça vuole chiudere il colpo Pjanic questa settimana"

Apertura tra campo e mercato per Sport: mentre il Barcellona inizia a programmare il ritorno in campo previsto, ancora non ufficialmente, per domenica 14 giugno a Maiorca, la dirigenza blaugrana vuole chiudere già questa settimana l' operazione Miralem Pjanic con la Juventus .

As: "Haaland-Lewandowski: il vertice del gol"

Apertura insolita per As, che dedica ampio spazio al Klassiker in programma oggi alle 18.30 tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Un autentico "vertice del gol", quello tra i due bomber Erling Haaland e Robert Lewandowski, che si contenderanno una bella fetta di Bundesliga sotto gli occhi attenti del Real Madrid, da sempre interessato a entrambi.

Marca: "Jovic si reinventa"

Chiosa con Marca e con la prima pagina dedicata a Luka Jovic. L'ariete serbo, fermo ai box a causa di una frattura al calcagno procurata a domicilio, non si rassegna e vuole ribaltare la sua situazione al Real Madrid. Con la speranza di riuscire a convincere mister Zidane dopo un anno senza protagonismo in maglia merengue.