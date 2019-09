Le aperture in Spagna - Torna Mister Champions. E Ter Stegen è un muro

Torna la Champions per le grandi di Madrid. Il Real va a Parigi per sfidare il PSG, l'Atletico ospita la Juventus ed è questo, inevitabilmente, il tema d'apertura dei giornali della capitale mentre i due di Barcellona si concentrano sullo 0-0 di ieri di Dortmund di Suarez e compagni. E Superdeporte a Valencia? Facile indovinare...

Marca "Inizia alla grande". Campeggia in apertura la foto di Navas e Hazard da una parte, Felix e CR7 dall'altra. Con una frecciata: chi è il genio che ha messo due partite come queste alla stessa ora?

AS "Mr. Champions è tornato". Il sorrisone di Zinedine Zidane campeggia sulla prima di AS. Il tecnico francese torna infatti nella competizione che ha sempre vinto.

Mundo Deportivo Eccoci a Barcellona, dunque l'apertura è per i catalani: "El Muro", la traduzione non serve. Il titolo è per Ter Stegen, colossale, che ha dato col rigore parato "un punto immeritato al Barça nella notte della riapparizione di Lionel Messi".

Sport Stesso titolo, "Muro Ter Stegen". Il portiere è stato chiave per il punto di Dortmund, gara dove è "riapparso Lionel Messi".

Superdeporte Giornale di Valencia, apertura sul Valencia. "Enorme". Sorride Rodrigo, il club spagnolo stravolto dalle decisioni di Lim, dall'addio di Marcelino, vince in casa del Chelsea per 1-0.