Settanta milioni di euro. E' questa l'offerta che ha presentato la Juventus per il difensore classe '99 Matthijs De Ligt e che l'Ajax ha accettato. A questi soldi, vanno aggiunti i bonus per arrivare ai 75 mln inizialmente richiesti da lancieri, più un ingaggio da 7.5/8 milioni di euro di parte fissa più bonus per arrivare a dodici.

Maxi-commissione a Raiola - Al procuratore di De Ligt Mino Raiola - scrive il 'Corriere dello Sport' - andranno più di dieci milioni di euro di commissione. Nell'accordo che il difensore olandese sottoscriverà con la Juventus anche una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.