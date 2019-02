© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino o Napoli. Potrebbe essere una di queste due la destinazione che Mauro Icardi dovrà inserire sul navigatore del suo SUV extralusso lasciando Milano e l'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, le possibilità di ricucire lo strappo sono ridotte al minimo e per questo, al momento, le piste più plausibili per l'argentino sono quelle legate a Juventus e Napoli. Con i bianconeri si potrebbe intavolare un clamoroso scambio con Paulo Dybala, altro attaccante sul piede di partenza, che garantirebbe alle società plusvalenze da oltre 100 milioni. Con il Napoli invece il nome dell'ex Samp potrebbe tornare di moda qualche anno dopo il tentativo di Aurelio De Laurentiis di averlo al San Paolo come sostituto di Gonzalo Higuain. Per poter pensare a questo tipo di operazione, però, occorrerà che il numero uno partenopeo faccia cassa con almeno due cessioni di spicco come quelle di Allan e Mertens.