Le formazioni di Hellas-Parma: Dawidowicz per lo squalificato Kumbulla. Caprari scelto dal 1'

Queste le formazioni ufficiali della gara tra Hellas Verona e Parma in programma alle 21:00, tra due formazioni che si giocano un pezzo di sogno europeo. Al posto dello squalificato Kumbulla c'è Dawidowicz, davanti Paro (in panchina per lo squalificato Juric) sceglie Di Carmine. Nel Parma c'è Bruno Alves e non Dermaku in mezzo, davanti chance per Caprari e Gervinho in panchina.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Verre; Borini, Di Carmine.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari.