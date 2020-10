Le gare dal 1', quando è subentrato, l'unica non disputata: tutte le presenze di Eriksen all'Inter

"Non voglio restare in panchina tutto l'autunno". Dal ritiro della nazionale danese, il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen ha alzato la voce e ha chiesto maggiore spazio con la maglia dell'Inter. L'ex leader del Tottenham, arrivato a gennaio, da quando è arrivato a Milano è sceso in campo in tutte le gare tranne una, Lazio-Inter dell'attuale Serie A. Ma nella maggior parte dei casi è entrato in campo a gara in corso.

Partite in cui è stato schierato dall'inizio

Serie A 2020/21

Inter-Fiorentina (64 minuti)

Serie A 2019/20

Udinese-Inter (58 minuti)

Inter-Sampdoria (78 minuti)

Inter-Sassuolo (62 minuti)

Parma-Inter (69 minuti)

Inter-Bologna (75 minuti)

SPAL-Inter (90 minuti)

Inter-Fiorentina (90 minuti)

Genoa-Inter (64 minuti)

Coppa Italia 2019/20

Napoli-Inter (88 minuti)

Europa League 2019/20

Ludogorets-Inter (90 minuti)

Inter-Ludogorets (90 minuti)

Partite in cui è subentrato a gara in corso

Serie A 2020/21

Benevento-Inter (9 minuti)

Serie A 2019/20

Inter-Milan (18 minuti)

Lazio-Inter (13 minuti)

Juventus-Inter (31 minuti)

Inter-Brescia (22 minuti)

Hellas Verona-Inter (2 minuti)

Inter-Torino (6 minuti)

Roma-Inter (21 minuti)

Inter-Napoli (1 minuto)

Atalanta-Inter (1 minuto)

Coppa Italia 2019/20

Inter-Fiorentina (24 minuti)

Inter-Napoli (24 minuti)

Europa League 2019/20

Inter-Getafe (8 minuti)

Inter-Bayer Leverkusen (31 minuti)

Inter-Shakhtar Donetsk (9 minuti)

Siviglia-Inter (12 minuti)

Partite in cui è rimasto in panchina

Serie A 2020/21

Lazio-Inter