Le grandi trattative del Parma - 1996, Crespo in gialloblù per “colpa” di Sivori

vedi letture

E’ l’estate del 1995, un anno prima che Hernan Crespo, il protagonista della nostra storia di oggi, sbarchi in Italia alla corte del Parma di Calisto Tanzi. Nell’estate del ’95 la Juventus, con tutta la dirigenza al completo, decide di testare la squadra con una tournée in Sud America, durante la quale incroceranno il River Plate del Valdanito. Si narra che da mesi Moggi, Girando e Bettega visionino in prima persona ore e ore di videocassette di questo giovane attaccante argentino, che ricorda tanto Jorge Valdano, da cui nasce il soprannome. I giudizi sono iper positivi, e l’attaccante ha anche il gradimento del tecnico, Marcello Lippi, che, al termine dell’amichevole, avvicina Crespo e gli sussurra una frase all’orecchio, salutata con un occhiolino. “Comincia ad imparare l’italiano”, le parole del futuro tecnico campione del mondo. Sì, perché nel frattempo la trattativa tra la Juve e il River è già ben indirizzata. Non ci sono ancora le strette di mano, ma nulla sembra poter interrompere la conclusione, positiva, dell’operazione. Ma proprio in questo momento subentra una variabile non da poco, Omar Sivori.

El Cabezon, storico attaccante bianconero, mette in guardia la dirigenza juventina, che a giorni dovrebbe chiudere la pratica: “Se fossi in voi lascerei perdere. In Argentina di attaccanti così ce ne sono centinaia”. Le parole di Sivori sorprendono la dirigenza, che si fida del suo ex campione e lascia perdere El Valdanito, con un pizzico di disappunto da parte de Los Millonarios.

Passano dodici mesi e Crespo ha avuto quell’esplosione che tutti si aspettavano (fuorché Sivori): il River ha appena vinto la Libertadores, con El Valdanito che si è laureato capocannoniere, cosa successa anche nell’Olimpiade di Atlanta. Passa poco e i telefoni riprendono a squillare. Questa volta a parlare è Calisto Tanzi, che ha appena acquistato anche Enrico Chiesa dalla Samp. L’accordo con il River si trova in poche ore, ma appena viene resa nota la trattativa a Buenos Aires scoppia una rivolta: i tifosi protestano, sono furiosi per la cessione del campioncino, e lo stesso presidente del club, Menem, subisce forti pressioni ed è ad un passo dal far saltare l’accordo. Ma ormai è troppo tardi, i contratti sono stati firmati ed Hernan è pronto per il salto oltreoceano. Il resto è storia nota: Crespo farà la storia del Parma e del campionato italiano, venendo ceduto alla Lazio quattro anni dopo per 110 miliardi. Tornerà a Parma nel 2010, chiudendo la carriera in Emilia nel gennaio 2012, provando anche un'avventura come tecnico della Primavera. Con il Parma vanta 201 presenze e 94 gol, oltre ad una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. E un posto speciale nel cuore di tutti i tifosi gialloblù.

Le grandi trattative del Parma: Milosevic, il Van Basten serbo

Le grandi trattative del Parma: Dino Baggio risarcimento per il dietrofront di Del Piero

Le grandi trattative del Parma: Thuram incontra Moggi ma firma per Tanzi

Le grandi trattative del Parma: Frey sostituisce Buffon