Le grandi trattative dell’Inter - 1993, Raiola porta Bergkamp, soffiato alla Juve

vedi letture

L’amaro in bocca post secondo posto della stagione precedente alle spalle del Milan, si tramuta nella gran voglia del presidente Pellegrini di puntare forte sul mercato. Dopo i colpi italiani Festa, Dell’Anno e Paganin, il nuovo ds dell’Inter Mariottini sposta lo sguardo nella grande terra olandese. Lì comanda un giovane procuratore dalle idee chiare e dal futuro assicurato: Mino Raiola. Per rivoluzionare il contropiede dell’ultimo Bagnoli, l’agente crea un ponte solido con l’Ajax per portare a Milano il talento e la tecnica del duo Wim Jonk (27 anni) - Dennis Bergkamp (24), entrambi vincitori della Coppa Uefa del ‘92 con i lancieri. Sul secondo, peraltro, sembra scatenarsi un'asta europea nella quale a dominare è la Juventus (che a Jonk non è per nulla interessata) prima del personale blitz di Pellegrini, volato in Olanda appositamente per sparigliare definitivamente le carte in tavola.

Il viaggio, supportato dalle traduzioni dell’appena 26enne Raiola, porta i suoi frutti, oltre che la firma di Dennis per 15 miliardi di euro (nei Paesi Bassi ancora oggi parlano invece di un affare da 25 miliardi per il solo fantasista) su un contratto di durata triennale. Bruciata pure la concorrenza dei giganti Real Madrid e Barcellona e il tutto all’insaputa dell’allenatore. L’annuncio arriva nel corso di una conferenza stampa convocata dallo stesso numero uno interista, in un clima parecchio freddo tra la stampa e il tecnico Bagnoli (campione d’Italia con il Verona dell’82) che, di lì a poco, verrà esonerato per divergenze con società e calciatori tra i quali, manco a dirlo, gli olandesi. In Serie A la stagione è quasi da retrocessione, con il subentro a febbraio del tecnico della Primavera Marini e il conseguente 13° posto. In Europa, invece, i nerazzurri vanno a caccia del titolo con la convinzione di poterlo vincere ancora. In finale doppio 1-0 al Salisburgo ed è di nuovo Coppa Uefa. Bergkamp segna 16 gol totali, l’anno dopo sparisce, quello dopo ancora va in Inghilterra. A fare la storia, con la maglia dell’Arsenal.