Le grandi trattative dell’Udinese – “Leonida” Kone non conquista Udine

Le rifondazioni per le squadre di calcio sono sempre estremamente complicate e questo lo sanno bene le società di tutti i tipi, dalle big a quelle che lottano per mantenere la categoria conquistata con tanta fatica. L’Udinese in questo non fa eccezione e nell’annata 2014/2015 è chiamata a ripartire dopo l’addio di Francesco Guidolin, il tecnico che ha segnato un’epoca d’oro per i bianconeri e che nelle pagine di storia ha lasciato un segno indelebile.

In ottica ripartenza servono le giovani promesse, e in questo l’Udinese raramente ha deluso, ma anche giocatori già pronti all’uso e in grado di spostare gli equilibri. In rosa c’è già un certo Totò Di Natale, al quale vanno aggiunti la giovane promessa Muriel e Thereau, arrivato come alternativa di lusso. Chiaro che gli innesti dunque vadano ora fatti in mezzo. Sul mercato c’è un giocatore che fa gola a praticamente tutte le società di media-alta classifica, ovvero Panagiotis Kone, che con la maglia del Bologna ha regalato tanti colpi ad effetto. Su di lui ovviamente posa gli occhi anche l’Udinese, che lo ha sotto osservazione dai tempi in cui vestiva la maglia del Brescia, ma la concorrenza è altissima. Torino e Lazio sono pronte a darsi battaglia per averlo e i Pozzo alle aste non partecipano mai. La trattativa è molto complessa, perché c’è il timore che portando un’offerta poi si scatenino i rilanci, portando il prezzo a cifre non consone. Si cerca dunque di impostare la cosa sul piano della dialettica, tanto che il DS Giaretta fa tattica, dichiarando più volte ai microfoni della stampa che, dopo il brasiliano Guilherme (arrivato dal Corinthians per 4 milioni di euro), non ci sarebbero stati altri innesti in mezzo al campo: “Kone? No, abbiamo già preso Guilherme e non ci servono altri centrocampisti”.

Pochi giorni dopo però lo stesso direttore porterà avanti insieme ai Pozzo l’assalto decisivo. Il Bologna, forte dei tanti interessamenti, chiede 7 milioni di euro, si chiude a 4,5 e l’accordo col giocatore è abbastanza semplice da ottenere, visto che i bianconeri sono stati i più convinti a chiudere. A dispetto però delle tante attese, Kone con la nuova maglia deluderà parecchio, non ottenendo mai il posto da titolare nonostante ci sia una rifondazione in corso. Il greco regalerà pochissimi colpi e finirà presto in fondo alle gerarchie. L’ultima chance sarà un prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, altra occasione mancata. Poi tantissimi prestiti in giro per il mondo per far esaurire il lungo contratto quinquiennale firmato al momento dell’acquisto da parte dell’Udinese.