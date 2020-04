Le grandi trattative dell’Udinese - Teodorczyk, lo sfortunato uomo della svolta

Nell’estate di due anni fa l’Udinese si trova a fare i conti un po’ con i soliti problemi. Nella stagione 2017/2018 sono stati cambiati tre allenatori e, nonostante Tudor abbia fatto un lavoro considerato buono da molti, si opta per trovare l’ennesimo nuovo tecnico. La scelta cade su Julio Velazquez, talentuoso mister spagnolo. Una mossa di rottura, che porta a un corposo rinnovamento della rosa. Il problema anche qui è abbastanza cronico per i bianconeri: la punta. Lasagna, autore di una stagione in doppia cifra, non si tocca ma, dopo l’annata non brillante di un Maxi Lopez andato in scadenza, il reparto va completato. Anche le caratteristiche ricercate sono abbastanza un classico, dev’essere un giocatore dal fisico importante, capace di giocare in area facendo a sportellate con i difensori avversari. I nomi vagliati nelle settimane del mercato sono tantissimi e anche le difficoltà a trovare il profilo giusto sono parecchie.

La scelta sembra ricadere su Seferovic, attaccante del Benfica e della Nazionale svizzera già conosciuto in Italia, avendo vestito le maglie di Fiorentina, Lecce e Novara. Paiono esserci sia l’accordo con il ragazzo che quello con il club, ma il colpo di scena arriverà nella notte tra il 16 e il 17 agosto. La notizia è di quelle importanti, l’Udinese avrebbe chiuso per Lukasz Teodorczyk. Una trattativa quasi completamente sotto traccia, portata avanti con l’Anderlecht che è in ottimi rapporti da tempo con i friulani. Comunque la cosa sembra strana, visto che solo sei mesi prima la valutazione del gigante polacco era di ben 20 milioni e sembrava dovesse andare alla Roma al posto di un Dzeko che, stando ai media, aveva le valige già in mano.

Alla fine è tutto vero, con un accordo da 3,5 milioni di fisso e circa 4 di bonus l’Udinese si assicura quell’attaccante che secondo molti è in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Purtroppo non sarà così e non per colpa esattamente del ragazzo, visto che praticamente subito gli viene riscontrata una pubalgia con conseguente ernia che gli costerà l’annata e forse anche la possibilità di incidere in bianconero.