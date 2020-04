Le grandi trattative della Fiorentina - 2012, dal Sottomarino Giallo emerge Gonzalo Rodriguez

vedi letture

Nell'estate del 2012, come vi abbiamo già raccontato altre volte in questa rubrica, la Fiorentina si apprestava ad operare una vera e propria rivoluzione tecnica, a seguito di un paio di stagioni al limite del disastro, specialmente la seconda, la 2011/12 in cui i viola avevano rischiato di retrocedere. E allora via (quasi) tutti, con la rifondazione tecnica affidata al tavolo dirigenziale dei direttori Pradè e Macia, i quali avrebbero avuto il compito di fornire la nuova squadra nelle mani dell'allenatore Montella, anche lui appena arrivato. Tra i tanti, in quell'estate sarebbe arrivato il futuro capitano di quegli anni, seppur giunto quasi in punta di piedi nel capoluogo toscano: Gonzalo Rodriguez.

Una cifra quasi irrisoria - si parla di poco meno di 2 milioni di euro complessivamente spesi - per aggiudicarsi il difensore centrale argentino, divenuto nel frattempo noto nel calcio europeo per i suoi trascorsi nel Villarreal, che l'hanno portato a militare per otto anni in forza al Sottomarino Giallo. L'ultima stagione prima di lasciare, però, per il club spagnolo era arrivata un'inattesa retrocessione in Segunda Liga, ed è così che tra i migliori calciatori di quella rosa scattò la caccia all'occasione, e ad una nuova maglia. A Firenze, Rodriguez ritroverà un fresco ex compagno (nonché parente visto che ha sposato la sorella) come Borja Valero, e tempo qualche mese e ne saluterà un altro, Giuseppe Rossi.

Quelle di Gonzalo Rodriguez in viola saranno annate realmente felici, con la scoperta da parte del pubblico toscano di un profilo ruvido, roccioso ma anche leale. Di quello che sarà il capitano della Fiorentina per lungo tempo, con la fascia virtualmente "strappata" dal braccio di Pasqual e consegnata lui dall'allenatore Paulo Sousa. Storia di amori, corrisposti, anche con il territorio, visto che troverà l'anima gemella a pochi chilometri di distanza, in quel di Prato, ma anche di grandi prestazioni e soprattutto di gol. Tanti, tanto da metterlo in luce come una sorta di erede di Passarella, a proposito di grandi leader carismatici. A 33 anni, dopo cinque stagioni quasi tutte di eccezionale fattura (l'ultima un po' meno) prende l'aereo di ritorno verso la sua Argentina, verso quel San Lorenzo dove ormai quindici anni prima era cominciato tutto.