Le grandi trattative della Juve - 1993, Trapattoni sceglie il "soldatino" Di Livio

Le ottime stagioni del primo Angelo Di Livio tra Serie C e Serie B attraggono le attenzioni della Juventus. Giovanni Trapattoni lo ritiene un calciatore valido e soprattutto pronto per il salto di categoria, con la personalità giusta per diventare un uomo Juve. Ed è su queste convinzioni che si muove la breve ed efficace trattativa con il Padova: quattro miliardi di vecchie lire nelle casse della società veneta per fare approdare il Soldatino alla corte bianconera. Il suo debutto contro la Roma, società dov’è cresciuto.

Diventa ben presto il padrone assoluto della fascia destra, principalmente uomo assist: suo il passaggio decisivo nel primo gol di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus. L’affidabilità del calciatore sarà la condizioni base per vederlo al centro del progetto tecnico anche sotto la gestione di Lippi, in quella squadra che otterrà numerosi successi in Italia e in Europa, fino all’ultima Champions League vinta dal club bianconero nel 1996. Angelo Di Livio vincerà con la Juventus tre Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA. E’ tra i calciatori più amati dal popolo bianconero dell’ultimo ventennio.