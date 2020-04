Le grandi trattative della Lazio - 1992, 5 miliardi per Winter: l'olandese con l'Italia nel destino

L'Italia nel destino per Aron Winter, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale olandese il 29 giugno del 2000 contro gli azzurri. È la semifinale dell'Europeo e al termine di un'incredibile sfida, dopo la lotteria dei calci di rigore, la selezione di Zoff festeggia l'approdo in finale (persa con la Francia al golden gol). Quel giorno Winter diventa il giocatore con maggior numero di presenze in maglia oranje (84), record superato poi da De Boer, Van der Sar e infine da Sneijder (131). Ha chiuso il cerchio con il nostro paese, l'unico - oltre il suo d'origine - nel quale ha giocato e si è imposto sulla scena internazionale.

Centrocampista duttile, rapido, veloce e con la tecnica che possiede ogni prodotto del settore giovanile dell'Ajax che si rispetti. A 25anni si trasferisce alla Lazio per 5 miliardi di vecchie lire e stipula un quadriennale. Motore costante nel centrocampo, Winter si fa apprezzare anche per un ottimo rapporto con il gol: sono 8 nella sua prima stagione in biancoceleste (su 32 presenze), mentre nelle altre tre annate a Roma sono rispettivamente 5, 6 e 7 per un totale di 26 su 156 partite ufficiali. Alla scadenza del contratto, si accasa a parametro zero all'Inter, con cui vincerà la Coppa Uefa in finale proprio contro la sua Lazio. Finirà la carriera da giocare all'Ajax, prima di cominciare l'avventura da allenatore: attualmente è il vice del ct della nazionale greca Van't Schip.