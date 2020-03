Le grandi trattative della Lazio - 1998, Cragnotti soffia un 19enne alla Roma: è Stankovic

L’interesse della Roma, l’ostacolo Stella Rossa, la soffiata degli agenti a Cragnotti e il suo volo lampo per prendersi quel giocatore dal nome Dejan, cognome Stankovic. Nel 1998 non ha ancora 20 anni e viene scoperto in inverno dalla società giallorossa, che si decide a partire per la Serbia per vederlo da vicino e formalizzare la trattativa. Tra i due club, in quel momento, non corre però buon sangue, per l'affare precedente di un altro talento serbo, Sinisa Mihajlovic. "La Stella Rossa non aveva rapporti con la dirigenza della Roma in quel momento" ammise lo stesso Stankovic più avanti. "C'erano altre offerte da PSG, Rangers e Lazio. La dirigenza e la proposta biancoceleste erano tra migliori e per mia fortuna sono andato alla Lazio". Per capire come Cragnotti abbia bruciato sul tempo i rivali cittadini, bisogna introdurre nella storia i due procuratori del giocatore: Vincenzo Morabito e Vinicio Fioranelli. Consci della situazione e in virtù del forte legame, avvisano l'allora presidente della Lazio che non perde tempo e in una notte di marzo vola subito in Serbia. In poche ore lo vede, formalizza l'accordo e porta il giocatore a Roma.

Chi ha seguito come cronista la vicenda, racconta che Stankovic è stato nascosto da Cragnotti quella notte a via Veneto. Soltanto il giorno seguente sono venuti alla luce tutti i dettagli dell'operazione complessiva da 24 miliardi di lire. Talento indiscusso, fa subito vedere le proprie qualità. Una capacità balistica non usuale, tempo dell'inserimento, duttilità tattica e dinamismo: qualità che gli garantiranno una carriera super. Bagna l'esordio con la Lazio con un gol contro il Piacenza: 34 poi saranno quelli con l'aquila sul petto, nelle 208 presenze complessive collezionate. Vincerà uno scudetto, la Coppa delle Coppe, la Supercoppa europea, una Coppa Italia e due volte la Supercoppa nazionale, prima di trasferirsi nel gennaio 2004 all'Inter per 4 milioni di euro.