Le grandi trattative della Lazio - 2000, sogno Crespo: per 16 anni il più costoso in Italia

vedi letture

Per 16 anni Hernan Crespo alla Lazio è stato l’acquisto più costoso della storia del calcio italiano: 116 miliardi di lire (poco più di 55 milioni di euro). Poi Higuain alla Juventus nel 2016 (90 milioni), ottiene il primato che tuttavia non cancella l’incredibile operazione messa in piedi da Cragnotti nell’estate del 2000. “La Lazio si prende tutto, non si ferma più” scrive Repubblica, il giorno in cui viene fuori la trattativa per l’allora 25enne attaccante argentino del Parma. Un affare folle, che comprende anche la cessione di Almeyda e Conceicao in Emilia come contropartite tecniche: ci sarebbe dovuto andare anche Salas, che però rifiutò la destinazione. E ancora di più: per qualche giorno, fino al trasferimento di Figo al Real Madrid (143 miliardi), quello biancoceleste è il colpo più esoso nel panorama mondiale.

È l’estate del 2000 e per le vie della città i laziali festeggiano ancora lo storico scudetto vinto pochi mesi prima. Per la presentazione dell’ex River Plate, accorrono in 7 mila nell’afa capitolina. Una folla in subbuglio, che sembra vivere un idillio senza mai fine. La squadra di Eriksson è fortissima, top player in ogni ruolo e tanti soldi da investire per arrivare a conquistare la Coppa dei Campioni. È in questo contesto che si inserisce Crespo, la cui vittoria della classifica marcatori (26 gol in A) del 2000-01 non coincide però con il secondo scudetto per la Lazio. L’anno seguente in campionato ne segna 13, 20 complessivi in ogni competizione: è l'ultima stagione del centravanti argentino prima di essere acquistato dall’Inter per 36 milioni di euro. Sul treno per Milano, il 31 agosto del 2002, si trova un altro suo compagno bianccoeleste, Alessandro Nesta, futuro leader del Milan. La Lazio ricca e forte di Cragnotti comincia la sua discesa.