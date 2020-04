Le grandi trattative della Roma - 1998, il passaporto comunitario fa felice Zeman: ecco Zago

La Roma di Zdenek Zeman occupa i vertici della classifica: il bilancio dei primi mesi romanisti del tecnico è assolutamente positivo e per questo Franco Sensi nel mercato invernale del 1998 vuole dare al tecnico quegli innesti di cui ha bisogno e tra questi c’è un centrale di difesa. Il club giallorosso lo individua in Brasile, più precisamente nel Corinthians. Stiamo parlando di Antonio Carlos Zago. Dopo un iniziale blocco della trattativa, l’operazione subisce un’accelerata con la possibilità di tesserarlo come comunitario. Il giocatore, infatti, visto che il nonno era originario di Vittorio Veneto poteva contare sul doppio passaporto. Il 16 gennaio di quell’inverno sbarca a Fiumicino con un volo Alitalia da Buenos Aires insieme alla moglie Sonia e al suo agente Israel Maos.

''E' tutto a posto - ha dichiarato appena atterrato - non ci sono problemi, ho tutta la documentazione in regola per poter ottenere il passaporto italiano. Sul contratto non posso dire nulla, devo parlare prima con il presidente Sensi''. La firma arrivò qualche giorno dopo perché degli spifferi da Trigoria raccontano di un Zago che all’ultimo secondo provò a ritrattare sugli accordi presi per il suo contratto. Alla fine diventa ufficiale e in giallorosso resterà fino al 2002 vincendo lo Scudetto l’anno prima. L’esordio, invece, l’11 febbraio del 1998 contro il Lecce fu tutt’altro che felice. La Roma vinse, ma lui fu espulso dopo pochi minuti.