Le grandi trattative della Roma - 2004, blocco del mercato e multa da 7 milioni: arriva Mexes

Chivu ha accettato l’offerta del Real Madrid e la Roma deve trovare un sostituto, Baldini lo individua in Mexes, centrale dell’Auxerre. La trattativa per il francese non passerà allo storia per l’onerosità dell’acquisto, ma per quello che succederà tra il club transalpino e quello giallorosso dopo lo sbarco nella Capitale di Philippe. Non sembra veramente esserci pace per la società di Franco Sensi che dopo aver sofferto l’addio di Prandelli e la delusione per il mancato acquisto di Ibra, nell’estate del 2004 si ritrova a intraprendere una battaglia legale iniziata dall’Auxerre che accusa Mexès di aver firmato per la squadra capitolina quando ancora era sotto contratto con il club francese, chiedendo perciò un risarcimento pecuniario. La vicenda si trascina avanti per lungo tempo e viene esaminata anche dalla FIFA che infligge al difensore un mese e mezzo di squalifica da scontare a partire dal 12 settembre 2004, data d'inizio del campionato.Il TAS accetta però una richiesta di effetto sospensivo della squalifica, permettendo al giocatore il rientro in capo.

La battaglia legale non finisce qui e l’anno successivo la FIFA fissa a 8 milioni l’indennizzo che la Roma dovrà versare all’Auxerre, bloccando inoltre due finestre di mercato alla società giallorossa (quella estiva del 2005 e quella invernale del 2006). La sentenza verrà successivamente rivista dal TAS sospendendo il primo dei due blocchi e riducendo a 7 milioni la multa. Insomma, un prezzo caro da pagare per un difensore che trascorrerà poi 7 anni nella Capitale, entrando nel cuore dei tifosi giallorossi che lo soprannominarono l’angelo biondo.