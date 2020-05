Le nuove positività preoccupano: riunione in corso tra AIC e rappresentanti dei giocatori di A

Riunione in corso tra AIC e i rappresentanti dei calciatori delle squadre di Serie A, uno o più per squadra: stando a quanto rivela Sky, si parla della situazione attuale, degli aggiornamenti delle ultime ore e soprattutto dei nuovi casi di positività. L'AssoCalciatori prenderà posizione dunque e alle 16 la porterà alla FIGC, durante la seconda riunione prevista per oggi: saranno presenti le Leghe di A, B, C e D, ma anche l'AssoAllenatori, tutte le componenti federali insomma, per il consueto tavolo di aggiornamento settimanale.