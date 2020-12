Le pagelle del Benevento - Schiattarella croce e delizia, Tuia da rivedere

vedi letture

BENEVENTO-LAZIO 1-1 - 25'Immobile, 45' Schiattarella

Montipò 6 - Sempre attento quando chiamato in causa, dà serenità alla difesa. Nulla può sull'eurogol subito.

Letizia 6 - Una certezza in fase difensiva, presidia con sicurezza la sua fascia. Non disdegna le sortite offensive, offrendo i suoi cross ai compagni.

Tuia 5.5 - Si fa anticipare ingenuamente da Immobile sul gol che sblocca il risultato. Da ex cresciuto in biancoceleste sente molto la gara. (Dal 46' Foulon 6 - Entra al posto dell'ammonito Tuia per non rischiare nulla. Attento per tutto il secondo tempo).

Glik 6.5 - E' il migliore del reparto, non perde neanche un duello in difesa. Si rende pericoloso anche in area avversaria, come a inizio partita.

Barba 6 - Dalla sua parte c'è Lazzari, un cliente scomodo che tiene egregiamente a bada. Sfrutta il fisico in una gara complicata.

Hetemaj 6 - Una prestazione di sostanza, nella quale svolge tanto lavoro nell'ombra e impiega al meglio la sua esperienza. (Dall'81' Di Serio s.v.).

Schiattarella 6.5 - Si avventa sul pallone e spedisce in rete il gol che rimette tutto in parità a fine primo tempo. Non smette mai di crederci. Peccato per l'espulsione finale.

Ionita 5.5 - Inzaghi lo piazza a mordere le caviglie a Milinkovic-Savic, ma tante volte non riesce a fermare il talento serbo.

Insigne 6 - (Dal 61' Improta 6 - Subentra per dare vivacità all'attacco, nel finale sfiora anche il gol).

Caprari 6.5 - Si fa pericoloso sul finire della prima frazione. Serve, da calcio d'angolo, l'assist per la rete di Schiattarella. (Dall'81' Dabo s.v.).

Lapadula 6 - Due grandi occasioni nel primo tempo, forse avrebbe potuto fare di più. Di certo non gli manca mai la grinta e il sacrificio per la squadra. (Dal 71' Falque 6 - Qualche guizzo negli ultimi venti minuti, durante i quali dimostra di crederci fino in fondo come tutto il Benevento).