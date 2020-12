Le pagelle del Benevento - Schiattarella uomo ovunque, Tuia ingenuo. Caprari indiavolato

Le valutazioni del Benevento dopo la sfida col Sassuolo.

Sassuolo-Benevento 1-0

Marcatori: 8’ rig. Berardi (S)

Montipò 6 – Non fa il miracolo sul rigore di Berardi, ma si rende protagonista di alcune ottime uscite.

Letizia 6 – Soffre in qualche circostanza sulla sua corsia, disimpegnandosi molto meglio quando si spinge in avanti. Il suo apporto offensivo cresce nella ripresa.

Tuia 5,5 – Nei primi minuti, ferma con la mano un cross di Bourabia indirizzando il match. Riscatta tale ingenuità, comunque decisiva, con una buona prova nel resto della gara.

Glik 6,5 – Gara rocciosa a protezione dell’area di rigore. Difficilmente perde il confronto con gli attaccanti avversari.

Barba 6 – Pensa prevalentemente alla fase di contenimento, avendo un cliente scomodo come Berardi. (Dal 77’ Sau s.v.)

Hetemaj 6 – Lotta come un leone nella zona nevralgica del campo. Esce all’intervallo perché serve più peso in avanti. (Dal 46’ Insigne 6,5 – Importante sia in fase di rifinitura che nelle conclusioni verso la porta)

Schiattarella 7 – Tra i migliori nella formazione di Inzaghi. Recupera una quantità industriale di palloni, sia a ridosso della propria area che nella metà campo avversaria.

Improta 6,5 – Non fa mancare il suo apporto sul piano della corsa e del sacrificio per i compagni. Non sempre a questo abbina la necessaria lucidità.

Ionita 6 – Posizionato sulla trequarti, aiuta in fase di pressing sui portatori di palla avversari. (Dal 58’ Dabo 6 – Dà sostanza alla mediana, proponendosi anche in avanti)

Caprari 6,5 – Il più pericoloso della squadra di Inzaghi. Tanto nel primo tempo quanto nei secondi 45 minuti, prova in più occasioni a segnare ma trova sempre l’opposizione o dei difensori neroverdi o di Consigli. (Dal 79’ Iago Falque 6 – Nel finale, colpisce una clamorosa traversa che nega il pari ai giallorossi)

Lapadula 6 – Nel primo tempo sfiora il gol, con una zampata che termina fuori di poco. Si ripete nella ripresa, fermato da un miracolo di Consigli.

Filippo Inzaghi 6,5 – Il suo Benevento ha la necessaria spavalderia, anche prima della superiorità numerica. Peccato non aver sfruttato le tante occasioni create.