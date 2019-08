Le pagelle del Bologna - Orsolini ci prova, sorpresa Tomiyasu

© foto di Giacomo Morini

Skorupski 6 - Riesce solo a sfiorare con le dita il calcio di punizione di Veloso. Per il resto non corre particolari rischi ed è sempre attento.

Tomiyasu 6,5 - Buona, anzi, ottima la prima per il giapponese. Terzino forte fisicamente e con una discreta tecnica. Difende bene e si rende pericoloso quando punta l'uomo sulla fascia.

Danilo 6 - Solita gara da leader in mezzo alla difesa. Sbaglia poco, sempre presente, esperienza al servizio della squadra.

Denswil 6 - Soffre un po' la velocità e l'intraprendenza di Tutino, spesso è costretto a ricorrere alle maniere cattive per fermare l'attaccante del Verona.

Dijks 6 - La sfida interna sulle fasce fra Tomiyasu e Dijks la vince senza dubbio il giapponese. L'esterno olandese fatica non poco, soprattutto dopo l'ingresso in campo di Amrabat.

Poli 6 - Decisamente meglio nella ripresa, dove è fra i pochi del Bologna ad inventare qualcosa.

Kingsley 6 - La sua gara probabilmente verrà ricordata per la sua "copertura" della barriera: il giocatore infatti era sdraiato dietro ad i suoi compagni per evitare il tiro rasoterra. Veloso, per stare tranquillo, ha calciato sotto la traversa. (Dal 77' Dzemaili S.V)

Soriano 5,5 - Per due volte potrebbe raddoppiare, ma non trova la rete, sbagliando qualcosa di troppo.

Orsolini 6,5 - Ha il merito di guadagnare il calcio di rigore e la superiorità numerica, visto il rosso per Dawidowicz. Ci prova fino alla fine, ma non è mai preciso al momento della conclusione.

Sansone 6,5 - Freddo dal dischetto, trova la rete del momentaneo vantaggio. Ci prova anche su punizione, senza fortuna. (Dal 56' Santander 6 - Entra in campo e ci mette tutto il fisico per cercare di far salire la squadra, ma spesso e volentieri si ritrova da solo a crossare nel vuoto, visto il calo fisico dei suoi compagni di squadra.

Palacio 5 - Sicuramente il peggiore del reparto offensivo del Bologna, mai pericoloso, mai al centro dell'azione. (Dal 71' Destro 5,5 - Il suo ingresso non porta i risultati sperati. )