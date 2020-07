Le pagelle del Bologna - Palacio ci prova, Barrow segna. Serata no per Orsolini

Skorupski 6 - Non può niente sul tocco ravvicinato di Simeone. Per il resto fa buona guardia per tutto il corso della gara senza correre particolari rischi.

Tomiyasu 6 - Tanta corsa per il giapponese, anche se il giallo preso dopo appena 19 minuti ne limita un po' l'agonismo.

Bani 6 - Gara attenta in difesa senza sbavature. Dialoga bene con il reparto e fa buona guardia.

Danilo 6 - Guida la difesa del Bologna con tutta la sua esperienza. Nessuna colpa sul gol di Simeone che si ritrova il pallone sui piedi dopo il tiro sbagliato di Nainggolan.

Dijks 5,5 - Ci mette il solito agonismo, ma la sua è una gara troppo nervosa. Prende un giallo per un duro intervento su Nandez e Mihajlovic, per non rischiare, lo sostituisce. (Dal 70' Krejci 6 - Meglio rispetto al suo compagno di squadra, chiude bene sulla fascia di competenza)

Schouten 5,5 - Prima del lockdown era in netta crescita, da quando il campionato è ripartito ha fatto molta più fatica, complice una condizione fisica non ottimale. Rischia di prendere il secondo giallo, Mihajlovic lo richiama in panchina. (Dal 70' Dominguez 6 - Entra bene in partita, nel finale di gara un suo cross insidioso mette in difficoltà Cragno.)

Medel 6 - Cresce nella ripresa dopo un primo tempo decisamente non all'altezza. (Dall'89 Svamberg S.V)

Orsolini 5,5 - Una delle poche note stonate dell'attacco del Bologna. Troppo fumoso in alcune occasioni, non di rende mai pericoloso.

Soriano 6 - Ci prova dalla distanza e forse avrebbe meritato maggior fortuna. Buona partita, soprattutto quando il Bologna riparte in contropiede.

Barrow 7 - Un po' in confusione ad inizio gara. Ci prova da fuori ma la mira non è delle migliori. Nel finale del primo tempo trova il gol al termine di un'azione personale e fortunata. Rimpallo vinto e sinistro che beffa Cragno.

Palacio 6,5 - Il più attivo e pericoloso nel primo tempo. Ci prova in tutti i modi, ma non trova lo specchio della porta. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 70' Sansone 6 - Col suo ingresso il Bologna cambia fisionomia, ma l'ex Villarreal non riesce a dare il suo contributo alla sfida.)