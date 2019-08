© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joronen 7 - Pronto quando chiamato in causa. Mette la firma sulla vittoria con due grandi parate su Ionita e Joao Pedro.

Sabelli 6 - Presidia bene la sua area dove il Cagliari fatica a sfondare.

Cistana 6 - Soffre la velocità di Joao Pedro, che lo grazia nei primi minuti. Col tempo riesce a prendere le misure.

Chancellor 6.5 - La sua mole impressiona, il suo esordio è convincente. Il venezuelano mostra personalità e fisicità, rendendosi utile anche nelle sponde.

Martella 6 - Generoso, fa le due fasi sfiorando anche il gol.

Bisoli 6.5 - Cagliaritano di nascita per via dell'esperienza con i rossoblù del padre Pierpaolo, si esalta fra sciabola e fioretto. Per questione di centimetri gli viene annullato un assist e un gol.

Tonali 6.5 - Il gioiellino fa il suo esordio in Serie A a 19 anni. E si presenta con un tunnel a Birsa. Geometrie e personalità.

Dessena 6 - Partita speciale per l'ex capitano, che offre una partita di grande generosità.

Spalek 6 - Qualche buono spunto e un'occasione da gol sprecata. Serve maggiore freddezza. (Dal 79' Gastaldello sv).

Ayé 5.5 - Gioca al posto di Torregrossa ma si distingue solamente per la capigliatura.

Donnarumma 6.5 - Esordio in Serie A di personalità. Segna dopo 12 minuti, il VAR evidenzia il fuorigioco. La rete la trova nella ripresa, mostrandosi freddo dal dischetto. (Dal 71' Zmrhal 6 - Si cala subito bene nella realtà italiana).