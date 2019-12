Le pagelle del Brescia - Joronen strepitoso, Mario non è Super ma basta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL-BRESCIA 0-1

(54' Balotelli

Joronen 7,5 - In un certo senso, il suo è un one man show. Sale in cattedra nel secondo tempo: il rigore è parato, più che sbagliato da Petagna. Poi spaventa tutti, infine si riprende e dice ancora no a Kurtic dalla distanza. Blinda la vittoria.

Sabelli 6,5 - Propositivo, non sempre preciso, ma è uno stantuffo sulla fascia che tiene alto, da quel lato, il Brescia.

Cistana 6,5 - Rimedia quasi subito un giallo evitabile, salterà l'altro spareggio salvezza col Lecce. Mezzo voto in più per il salvataggio all'ultimo secondo. Fin lì, qualche sbavatura in più rispetto al solito.

Chancellor 6,5 - Sulle palle alte è insuperabile, e oggi aveva una brutta bestia come Petagna da marcare. Ulteriori conferme.

Mateju 6 - Potrebbe affondare di più, ma è abbastanza attento in fase difensiva. Non che avesse grandissimi grattacapi da quelle parti.

Bisoli 6,5 - Dalla sua incursione nasce il gol vittoria di Balotelli. Tanta corsa, tanta grinta, buona anche la qualità delle giocate.

Tonali 6,5 - Gioca la partita che serve ai suoi, ed è un ulteriore segnale di intelligenza e di crescita. Pochi lampi, tante letture intelligenti. C'è sempre, quando serve.

Ndoj 5,5 - Ficcante ma impreciso nei suoi inserimenti offensivi, trova spazi potenzialmente letali senza riuscire a capitalizzarli. Un gol divorato da due passi. (66' Magnani 5 - Entra e rischia di compromettere tutto, atterrando Paloschi in area).

Romulo 5,5 - Un po' di freddezza in più non guasterebbe. Bene il lavoro di schermo sul centrocampo avversario, meno quando si tratta di fare male.

Balotelli 6,5 - Recupera dal problema alla schiena, non è ancora al meglio e si vede. Prova ad accendersi nel primo tempo, nella ripresa sblocca la gara con un tap-in che è facile solo per uno con la sua freddezza. Non è ancora Super, ma un Mario così basta al Brescia. (Dal 72' Ayé 5,5- Un passo indietro rispetto a Balo, in entrambe le fasi).

Torregrossa 6,5 - Si spende e spande tanto impegno per i compagni. Si muove bene, apre gli spazi, aiuta in fase difensiva. Manca l'acuto, questo sì. (Dall'80' Donnarumma 5,5 - Il clamoroso gol fallito all'ultimo secondo non incide sul risultato, ma da uno come lui non ce lo si aspetta).