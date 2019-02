Le pagelle del Cagliari - Ceppitelli disastroso, male anche Srna

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-Cagliari 3-0 (12' aut. Ceppitelli, 22' Paquetà, 62' Piatek) -

Cragno 6 - Poteva fare meglio su Suso in occasione dell'1-0, poi fa quel che può.

Srna 4,5 - Se viene a mancare uno come lui, per Maran sarà difficile superare le difficoltà. Male in quasi tutto.

Ceppitelli 4 - Più sfortunato che altro in occasione dell'autogol, ma è lento sul 2-0 e propizia il 3-0 di Piatek. Per non farsi mancare nulla, nel finale regala un pallone assurdo a Suso, che lo grazia. Serata da dimenticare.

Pisacane 6 - In una prestazione a dir poco complicata per i suoi colleghi, non fa danni. E qualche pezza la mette.

Pellegrini 5,5 - La sfortuna è alle spalle, il futuro è tutto suo e ne dà anche sprazzi. Ma per oggi è rimandato.

Faragò 5 - Dà meno di quel che potrebbe in entrambe le fasi di gioco.

Ionita 5 - Entra subito a muso duro, esce surclassato da Paquetà. (Dal 78' Despodov s.v. -)

Barella 5,5 - Interno e non trequartista come lo si immaginava, svaria comunque su tutto il campo. È l'unico a poter cambiare le carte in tavola, ma i risultati sono modesti.

Padoin 5,5 - Spinge poco, difende meglio di altri, ma non basta. (Dal 66' Deiola 6 - Entra a gara ormai finita).

Joao Pedro 6 - Invita Pavoletti al gol e Donnarumma dice di no. Poi fa la cosa giusta ma colpisce la traversa. (Dall'82' Bradaric s.v. -)

Pavoletti 5,5 - Una buona girata e poco altro, sotto porta. Come al solito gioca tanto per i compagni, oggi poco presenti negli ultimi metri.